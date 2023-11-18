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В «Спартаке» установлен новый рекорд по голам за один сезон

Форвард Голдобин побил рекорд «Спартака» по голам за один регулярный сезон КХЛ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В эти минуты на стадионе «Мегаспорт» в Москве проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Спартак» принимает тольяттинскую «Ладу». Идет второй период. Москвичи ведут со счетом 4:1.

Форвард «Спартака» Николай Голдобин забил третью шайбу красно-белых. Этот гол стал для него 23-м в текущем сезоне КХЛ. Таким образом, он побил рекорд «Спартака» по заброшенным шайбам за один регулярный сезон. Ранее по 22 гола забивали Штефан Ружичка, Сергей Широков и Райан Стоа.

Голдобин перебрался в «Спартак» перед началом нынешнего сезона. Ранее он защищал цвета магнитогорского «Металлурга» и ЦСКА. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форвард играл за «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс». В нынешнем сезоне КХЛ Голдобин принял участие в 32 матчах, в которых набрал 48 очков (23+25).

«Спартак» набрал 47 очков и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ.

Ранее политической элите России предложили тренировать хоккеистов КХЛ.

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Хоккей. КХЛ
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