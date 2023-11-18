Бывший теннисист объяснил, в чем Алькарас был сильнее Медведева

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, выигравший два турнира в одиночном разряде и являвшийся экс шестой ракеткой мира в парном, прокомментировал поражение Даниила Медведева в матче третьего тура Итогового турнира АТР в Турине от испанца Карлоса Алькараса, отметив, что единственной разницей между соперниками стала мотивация.

«Не думаю, что в игровом плане что-то было у Алькараса лучше. Только мотивация выйти в плей-офф и настрой на этот отдельный матч», — считает Ольховский.

Даниил Медведев уступил испанскому теннисисту со счетом 4:6, 4:6. При этом россиянин после стартовых побед над Андреем Рублевым и Александром Зверевым уже обеспечил себе выход в полуфинал, в то время как уступивший Звереву и обыгравший Рублева Алькарас был обязан выигрывать, чтобы пройти дальше. В полуфиналах Алькарас встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, а Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, единственным, кто на этом турнире выиграл на данный момент все свои матчи.

Ранее Медведев оценил свою игру в проигранном матче с Алькарасом.