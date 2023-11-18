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Назван клуб, являющийся главным претендентом на чемпионство в РПЛ

Тренер Гаджиев: «Зенит» – самый сильны по подбору и уровню игроков

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Александр Гальперин/РИА Новости

Знаменитый российский тренер Гаджи Гаджиев, в данный момент являющийся президентом находящегося в группе лидеров Первой лиги махачкалинского «Динамо», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о том, что лидерство в Российской премьер-лиге во время зимней паузы само по себе далеко не является гарантией чемпионского титула. В то же время специалист считает, что турнир, скорее всего, выиграют «Краснодар» или «Зенит», оторвавшиеся от преследователей.

«Помню тот год, когда ЦСКА отставал заметно, и потом в последних 11-ти турах они выиграли чуть ли не все матчи и стали чемпионами. И таких примеров много. Поэтому говорить гарантированно, что эти две команды уже займут первое и второе места… Что касается «Зенита», то, наверное, это можно сказать. По подбору игроков, по уровню, по результатам последних лет это самая сильная и самая стабильная команда. Поэтому можно говорить, что та группа, которая отстает, «Зенит» едва ли догонит», — отметил специалист.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 15 туров с 32 очками, действующий обладатель титула «Зенит» отстает на два балла. Находящиеся в группе преследователей московское «Динамо», самарские «Крылья Советов» и ЦСКА набрали по 25 очков, у столичных «Спартака» и «Локомотива» на балл меньше. 16-й тур станет последним перед зимней паузой.

Ранее Егор Титов поставил оценку «Спартаку» за игру в первой половине сезона.

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