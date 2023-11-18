Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Зените» отреагировали на новость о расставании с футболистами сборной России

Глава «Зенита» Медведев опроверг слухи о расставании с Ерохиным и Суторминым

close
100%
ФК «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не собирается расставаться с игроками команды Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным. Его слова передает РИА Новости.

18 ноября «Спорт-Экспресс» сообщил, что петербургский клуб может расстаться с футболистами в зимнее трансферное окно.

«Соответствует ли эта информация действительности? Не соответствует», — заявил Медведев.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сутормин принял участие в шести матчах, в которых сделал одну результативную передачу. Он перешел в «Зенит» из «Рубина» летом 2019 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сутормина составляет €1,8 млн.

Ерохин в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых отдал два голевых паса. Он играет за «Зенит» с 2017 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Ерохина в €700 тыс.

Ранее бразильский футболист «Зенита» рассказал, перейдет ли он в «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий