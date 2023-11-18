В «Зените» отреагировали на новость о расставании с футболистами сборной России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не собирается расставаться с игроками команды Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным. Его слова передает РИА Новости.

18 ноября «Спорт-Экспресс» сообщил, что петербургский клуб может расстаться с футболистами в зимнее трансферное окно.

«Соответствует ли эта информация действительности? Не соответствует», — заявил Медведев.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сутормин принял участие в шести матчах, в которых сделал одну результативную передачу. Он перешел в «Зенит» из «Рубина» летом 2019 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сутормина составляет €1,8 млн.

Ерохин в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых отдал два голевых паса. Он играет за «Зенит» с 2017 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Ерохина в €700 тыс.

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