«Зенит» собирается расстаться с двумя футболистами

Футбольный клуб «Зенит» может расстаться с полузащитниками Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, игроки могут покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Отмечается, что клуб с берегов Невы заинтересован в игроках «Урала» Илье Ишакове и Игоре Дмитриеве, а также защитнике «Динамо» Станиславе Бессмертном.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сутормин принял участие в шести матчах, в которых сделал одну результативную передачу. Он перешел в «Зенит» из «Рубина» летом 2019 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сутормина составляет €1,8 млн.

Ерохин в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых отдал два голевых паса. Он играет за «Зенит» с 2017 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Ерохина в €700 тыс.

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