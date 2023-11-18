Олимпийский чемпион рассказал, когда Россию вернут на международные соревнования

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, пригрозившего санкциями участникам Всемирных игр дружбы, которые пройдут в России. Слова Васильева передает «Спорт-Экспресс».

«Нас они не вернут, пока не закончится СВО. А когда СВО закончится, все обнулится, все вернется на круги своя. К этим заявлением нужно относиться спокойно и делать свое дело. Это ведь говорит о том, что мы на правильном пути, все делаем правильно, раз они так сильно переживают и нервничают. С некоторых пор они перестали быть нашими друзьями, а к недругам надо относиться соответствующим образом», — сказал Васильев.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли на заседании совета директоров организации, которое прошло 17 ноября в канадском Монреале, заявил, что Россия не должна проводить Всемирные игры дружбы — 2024, которые запланированы спустя месяц по окончании Олимпийских игр в Париже. Чиновник отметил, что предстоящие соревнования не будут иметь ничего общего с мировым спортом. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег атлетов от участия в Играх дружбы, заявив, что они противоречат олимпийским ценностям и единству олимпийской семьи.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее Матыцин заявил, что МОК и WADA продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации.