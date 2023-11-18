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Олимпийский чемпион рассказал, когда Россию вернут на международные соревнования

Чемпион ОИ Васильев заявил, что в WADA перестали быть друзьями России

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, пригрозившего санкциями участникам Всемирных игр дружбы, которые пройдут в России. Слова Васильева передает «Спорт-Экспресс».

«Нас они не вернут, пока не закончится СВО. А когда СВО закончится, все обнулится, все вернется на круги своя. К этим заявлением нужно относиться спокойно и делать свое дело. Это ведь говорит о том, что мы на правильном пути, все делаем правильно, раз они так сильно переживают и нервничают. С некоторых пор они перестали быть нашими друзьями, а к недругам надо относиться соответствующим образом», — сказал Васильев.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли на заседании совета директоров организации, которое прошло 17 ноября в канадском Монреале, заявил, что Россия не должна проводить Всемирные игры дружбы — 2024, которые запланированы спустя месяц по окончании Олимпийских игр в Париже. Чиновник отметил, что предстоящие соревнования не будут иметь ничего общего с мировым спортом. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег атлетов от участия в Играх дружбы, заявив, что они противоречат олимпийским ценностям и единству олимпийской семьи.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее Матыцин заявил, что МОК и WADA продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации.

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