Бывший тренер «Спартака» не понимает потенциал команды

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что не может оценить выступление команды в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Оценка результата зависит от реального потенциала клуба. Я не совсем понимаю потенциал этого «Спартака», — сказал Рианчо.

В прошлом туре чемпионата «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. Подопечные Валерия Карпина идут на 11-й строчке, имея в активе 17 набранных баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», который набрал 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Поединок состоится 25 ноября.

Ранее Егор Титов поставил оценку «Спартаку» за игру в первой половине сезона.