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Стала известна причина провала Рублева на Итоговом турнире АТР

Тренер Абашкин назвал усталость причиной провала Рублева на Итоговом турнире АТР

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Brendan McDermid/Reuters

Заслуженный тренер России Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что неудачное выступление Андрея Рублева на Итоговом турнире АТР 2023 года связано с усталостью и нелучшей физической формой.

«Андрей, по всей видимости, не смог сохранить свою лучшую спортивную форму. Может, просто устал. Многие видели повтор момента в матче с Медведевым, где он упал при выходе к сетке, попытавшись отразить мяч. Конец сезона, физическая усталость дает о себе знать. Физподготовка — ключевой фактор, в игре теннисистов самого высокого класса она играет решающую роль, ее нехватка, думаю, сказалась. К тому же Рублев — очень эмоциональный игрок, сам себя подхлестывает и сам себя поддерживает, для него эмоции обязательны, они помогают ему играть, без них ему нельзя. Этого, возможно, ему и не хватило», — заявил Абашкин.

На Итоговом турнире АТР — 2023 Андрей Рублев проиграл все три матча и занял последнее место в группе с Карлосом Алькарасом, Даниилом Медведевым и Александром Зверевым.

Борьбу за титул продолжает другой россиянин — Даниил Медведев. За выход в финал он в субботу, 18 ноября, поборется с итальянцем Янником Синнером. Игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, что Даниил Медведев может обыграть Янника Синнера назло итальянским болельщикам.

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