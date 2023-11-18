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МИД РФ ответил выступившему против Игр дружбы гендиректору WADA

Захарова: РФ проведет Игры дружбы согласно международным правилам

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале высказалась касательно заявления генерального директора WADA Оливье Ниггли об Играх дружбы, который накануне сказал, что РФ не имеет права организовывать Игры дружбы.

«Рекомендую <...> Ниггли заняться вопросом соответствия допинговым стандартам включенных в международные соревнования по линии МОК трансгендеров, накачанных гормонами», — написала она.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Российская Федерация проведет Игры дружбы на высоком уровне согласно международным нормам.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли на заседании совета директоров организации, которое прошло 17 ноября в канадском Монреале, заявил, что Россия не должна проводить Всемирные игры дружбы — 2024, которые запланированы спустя месяц по окончании Олимпийских игр в Париже. Чиновник отметил, что предстоящие соревнования не будут иметь ничего общего с мировым спортом. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег атлетов от участия в Играх дружбы, заявив, что они противоречат олимпийским ценностям и единству олимпийской семьи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили подать иск против WADA.

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