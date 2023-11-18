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Футбольный тренер считает, что игроки сборной России не выкладываются на сто процентов

Тренер Гаджиев: давления не будет, когда футболисты сборной России станут выкладываться

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Михаил Шапаев/РИА Новости

Знаменитый отечественный тренер Гаджи Гаджиев в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о психологии футболистов сборной России, объяснив, могут ли они играть за национальную команду хуже из-за давления со стороны СМИ, болельщиков и общественности.

«Могут, если у них психика слабая. Если у них характер сильный, то они должны мобилизовывать себя на эти игры и в каждом игровом эпизоде бороться с высокой ответственностью. Тогда не будет давления. Давление в основном идет не потому, что они проиграли или выиграли. Любой команде можно проиграть. Можно привести много ситуаций. Например, когда сборная Германии в отборочном цикле проиграла Люксембургу – 2:3. Но вопрос только в одном: ты должен выходить и играть изо всех сил! Ты – игрок национальной сборной! Надел майку – играй изо всех сил. И так вся команда. Когда они будут так играть, а не на три четверти от своих возможностей или на 80 процентов, тогда давления не будет», — подчеркнул Гаджиев.

Сборная России проведет свой последний матч в 2023 году 20 ноября, когда на своем поле примет национальную команду Кубы.

Ранее игроков клубов РПЛ похвалили за вклад в результаты сборной Армении.

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