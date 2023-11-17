Названо преимущество Минеева над Штырковым в поединке по правилам кикбоксинга

Бывший чемпион мира по боксу по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от поединка между бойцами смешанного стиля Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым, который пройдет по правилам кикбоксинга. Трояновский заявил «Газете.Ru», что у Минеева может быть небольшое преимущество, но оценивать его форму в данный момент затруднительно.

«Минеев — базовый кикбоксер. Но я не понимаю, в какой он сейчас находится форме. Он был в зоне СВО, и я не могу знать, получалось у него там тренироваться или нет. Бой будет по правилам кикбоксинга, так что, думаю, небольшое преимущество у него есть», — считает Трояновский.

Поединок состоится в субботу, 18 ноября, в Сочи в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Ровно за год до этого, 18 ноября 2022 года, в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса также в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он проходил службу в зоне СВО.

Свой последний бой Минеев в ММА провел 16 октября 2021 года против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

Штырков в профессиональных смешанных единоборствах провел 25 поединков, 22 из которых выиграл, 2 проиграл и 1 завершил вничью.

Ранее Минеев поддержал призыв Березуцкого уехать из страны.