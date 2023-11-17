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С клуба Английской премьер-лиги сняли 10 очков

АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков за нарушение финансового фэйр-плей

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Reuters

С футбольного клуба «Эвертон» сняли 10 очков в Английской премьер-лиге (АПЛ) за нарушение финансового фэйр-плей. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Такое решение приняла независимая комиссия лиги. Наказание вступило в силу незамедлительно. Нарушение финансового фэйр-плей произошло в позапрошлом сезоне.

Таким образом, «Эвертон» опустился с 14-го места на 19-ю позицию в турнирной таблице АПЛ. У команды из Ливерпуля теперь четыре очка, а н 14, как было ранее.

В июле УЕФА наказал «Ювентус» за нарушение финансового фейр-плей. Итальянский клуб не принимает участие в еврокубках в нынешнем сезоне. Туринский клуб также оштрафован на €20 млн. Из этой cуммы 10 млн являютcя уcловными — клуб выплатит эту чаcть штрафа только в том cлучае, еcли годовая финанcовая отчетноcть туринцев за 2023, 2024 и 2025 финанcовые годы не будет cоответcтвовать требованиям УЕФА.

22 мая Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) вынес «Ювентусу» наказание в виде лишения 10 очков в Серии А из-за финансовых махинаций.

Ранее «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити».

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