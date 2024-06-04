Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна программа участия Путина в ПМЭФ

Ушаков рассказал о программе участия Путина в ПМЭФ

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 5 по 7 июня. Об этом со ссылкой на помощника главы государства Юрия Ушакова сообщает РИА Новости.

По словам Ушакова, вместе с Путиным на форум приедет обширная правительственная делегация.

«Естественно, большинство министров, членов кабинета нашего правительства тоже на этом форуме присутствуют», — сказал он.

5 июня Владимир Путин встретится с руководителями международных информационных агентств.

6 июня Владимир Путин пообщается с президентами Боливии и Зимбабве Луисом Арсе и Эммерсоном Мнангагвой.

7 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе об украинском кризисе.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее Лавров прокомментировал изъятие паспорта у американца, отправившегося на ПМЭФ.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами