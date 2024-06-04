Стала известна программа участия Путина в ПМЭФ

Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 5 по 7 июня. Об этом со ссылкой на помощника главы государства Юрия Ушакова сообщает РИА Новости.

По словам Ушакова, вместе с Путиным на форум приедет обширная правительственная делегация.

«Естественно, большинство министров, членов кабинета нашего правительства тоже на этом форуме присутствуют», — сказал он.

5 июня Владимир Путин встретится с руководителями международных информационных агентств.

6 июня Владимир Путин пообщается с президентами Боливии и Зимбабве Луисом Арсе и Эммерсоном Мнангагвой.

7 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе об украинском кризисе.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее Лавров прокомментировал изъятие паспорта у американца, отправившегося на ПМЭФ.