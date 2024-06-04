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Уехавший из России комик Денис Чужой скрывал свое происхождение за рубежом

Комик Денис Чужой избегал рассказов о своем российском происхождении за рубежом

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@fe_city_boy/Twitter

Стендап-комик Денис Чужой признался в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), что ему было неловко рассказывать о своем российском происхождении за границей.

Чужой рассказал, что первое время ему хотелось скрывать, что он из России. Артисту было очень неловко.

«Ты говоришь: «Я из России», и потом тебе хочется миллион раз оправдаться за это», — поделился комик.

Чужой признался, что некоторое время старался избегать темы родины в своих выступлениях. По словам юмориста, сейчас ему, наоборот, хочется больше говорить о России.

Чужой уехал вместе с женой Ольгой из России в Турцию в июне 2022 года. Артист осудил специальную военную операцию на Украине. По словам комика, он также принял решение эмигрировать в связи с угрозами, получаемыми из-за его политической позиции.

В 2023 году Чужой переехал в Германию. На данный момент комик проживает в Берлине вместе с супругой, ведет свой YouTube-канал и гастролирует с выступлениями по городам Европы.

Денис Чужой участвовал в шоу Comedy Баттл, однако наибольшую популярность он получил по юмористическим роликам «Класс народа» и «Плохие книги» на YouTube.

Ранее стало известно о карьере Чулпан Хаматовой за рубежом.

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