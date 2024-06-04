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Bloomberg назвал цели саммита в Швейцарии

Bloomberg: целью саммита в Швейцарии является вовлечение РФ в будущие переговоры

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Александр Кряжев/РИА Новости

Участники саммита по украинскому конфликту в Швейцарии планируют вовлечь Россию в будущие переговоры по решению кризиса. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект документа по итогам конференции.

В документе отмечается, что в прекращении конфликта должны участвовать все стороны.

«Мы договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами укрепления доверия в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей Российской Федерации», — говорится в проекте.

Также там говорится о безопасности объектов атомной энергетики. В частности, отмечается, что Запорожская АЭС и другие ядерные установки должны работать под контролем Украины и в соответствии с принципами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Кроме этого, в проекте документа устанавливается, что продовольственная безопасность не должна становиться «оружием», а в Черном и Азовском морях должна быть гарантирована свобода судоходства.

В проекте также утверждается, что все пленные должны быть освобождены, а гражданские и дети, «депортированные и незаконно перемещенные» в Россию, должны вернуться на Украину.

В документе также говорится, что предполагается проведение второго саммита.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие. Китай отказался от участия в конференции.

Ранее Китай призвал начать подготовку к «настоящей мирной конференции» по Украине.

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