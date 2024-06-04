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ГБР Украины пришло с обысками к заместителю мэра Киева Кличко

ГБР проводит обыски в здании Киевской городской администрации и у заммэра Киева

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РИА Новости

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски в здании Киевской городской администрации и у заместителя мэра Киева Константина Усова. Об этом сообщает локальная газета «Украинская правда», ссылаясь на источники в административных и правоохранительных кругах.

«В здании Киевской городской администрации проводят обыски», — заявил собеседник издания.

Согласно информации источника, речь идет о следственных действиях по факту вымогательства чиновником на регулярной основе неправомерного вознаграждения у одного из столичных перевозчиков.

Официальных комментариев и дополнительной информации пока не приводится.

В августе сотрудники украинского ГБР провели обыски в военкоматах Винницкой, Киевской и Черкасской областей республики. Уточнялось, что следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки.

Ранее ГБР и СБУ провели обыски у экс-депутата Верховной рады Котвицкого.

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