ГБР Украины пришло с обысками к заместителю мэра Киева Кличко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски в здании Киевской городской администрации и у заместителя мэра Киева Константина Усова. Об этом сообщает локальная газета «Украинская правда», ссылаясь на источники в административных и правоохранительных кругах.
«В здании Киевской городской администрации проводят обыски», — заявил собеседник издания.
Согласно информации источника, речь идет о следственных действиях по факту вымогательства чиновником на регулярной основе неправомерного вознаграждения у одного из столичных перевозчиков.
Официальных комментариев и дополнительной информации пока не приводится.
В августе сотрудники украинского ГБР провели обыски в военкоматах Винницкой, Киевской и Черкасской областей республики. Уточнялось, что следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки.
Ранее ГБР и СБУ провели обыски у экс-депутата Верховной рады Котвицкого.