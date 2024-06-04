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В Ростовской области объявлен режим повышенной готовности

Ростовский губернатор Голубев ввел режим повышенной готовности из-за засухи

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Depositphotos

В Ростовской области объявлен режим повышенной готовности из-за риска засухи. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной воздействием почвенной засухи, во всех городах и районах Ростовской области вводим режим повышенной готовности с 12:00 4 июня», — предупредил он.

Губернатор Голубев поручил организовать ежедневный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве и скорректировать структуру посевных площадей в случае потери части урожая.

До этого глава Липецкой области Артамонов ввел в регионе режим ЧС в сельском хозяйстве.

«В ночь на 4 мая мороз был до минус 5 градусов. И это в период интенсивного цветения. <..> Объемы ущерба уточняются, но ситуация серьезная», — рассказал чиновник.

По словам Артамонова, из-за заморозков урожай в 2024 году будет существенно ниже, чем в 2023 году, из-за чего региону понадобится помощь федерального центра.

Ранее спутниковые снимки помогли оценить влияние бобров на борьбу с засухами и лесными пожарами.

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