Чемпионат мира-2024 по хоккею с мячом отменен

Норвежская федерация хоккея с мячом сообщила на официальном сайте, что в 2024 году не будет проводиться чемпионат мира.

«Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года для мужчин и женщин. Норвежская федерация хоккея с мячом сегодня с сожалением сообщает, что чемпионат мира-2024 не будет проводиться ни среди женщин, ни среди мужчин», — сказано в сообщении.

В 2023 году чемпионат мира должен был пройти в российском Кемерове, но в марте прошлого года Международная федерация хоккея с мячом (FIB) приняла решение перенести турнир из России из-за ситуации на Украине.

Изначально на проведение турнира претендовали три шведских города, но в итоге отказались от заявки. Затем FIB выбрала в качестве хозяина Норвегию, но турнир не состоится.

Теперь FIB сосредоточила свое внимание на чемпионате мира 2025 года как среди мужчин, так и среди женщин.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК представит проект резолюции об олимпийском перемирии Генассамблее ООН.