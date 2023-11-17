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Бывший теннисист оценил мотивацию Джоковича на победу в Итоговом турнире

Экс-теннисист Ольховский: Джокович в любой ситуации найдет мотивацию побеждать

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John Minchillo/AP

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров АТР в одиночном, в комментарии для «Газеты.Ru» не согласился, что Новак Джокович утратил максимальную мотивацию на Итоговом турнире, обеспечив себе статус первой ракетки мира по окончании сезона-2023.

«Не скажу так, потому что Джокович – все же Джокович. И в любой ситуации он способен найти мотивацию, чтобы побеждать», — считает Ольховский.

Джокович начал Итоговый турнир года АТР с волевой победы в трех сетах над датчанином Хольгером Руне, после чего уступил итальянцу Яннику Синнеру. В третьем матче серб переиграл Хуберта Гуркача из Польши, однако судьба выхода первой ракетки мира в полуфинал все равно находилась в руках соперников. Если бы Руне выиграл у Синнера, то Джокович остался бы за бортом плей-офф. Однако итальянец одержал победу и занял первое место в квартете. Джокович вышел со второго и в полуфинале встретится с тем теннисистом, который займет первое место в группе В. В данный момент там лидирует россиянин Даниил Медведев, выигравший оба своих матча в Турине.

Ранее Евгений Кафельников объяснил, почему Медведев не фаворит Итогового турнира.

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