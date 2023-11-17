В сборной России ответили Родниной, назвавшей Гран-при России первенством ЖЭКа

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская призвала не ругать Ирину Роднину после ее критики в адрес Гран-при России. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Не будем ругать Роднину, она великая спортсменка. Но как тренер в фигурном катании она себя не нашла. Поэтому у нее осталась боль и эти резкие высказывания, которые ничего не значат», — сказала Чайковская.

Ранее Роднина заявила о невысоком интересе Гран-при России по фигурному катанию из-за низкой конкуренции и назвала турнир «первенством ЖЭКа».

Следующий этап Гран-при России пройдет в Самаре с 18 по 19 ноября.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне 2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее Бестемьянова не согласилась с Родниной, назвавшей Гран-при России первенством ЖЭКа.