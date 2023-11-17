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Экс-игрок «Локомотива» вспомнил, как Дзюба учил его плохим словам

Экс-игрок «Локомотива» Родолфо назвал Дзюбу отличным человеком и футболистом

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Бывший нападающий московского «Локомотива» Родолфо рассказал о своих воспоминаниях, связанных с российским нападающим Артемом Дзюбой, и поделился, что форвард учил его плохим словам. Его речь приводит «Спорт-Экспресс».

«Голеадор! Хороший парень, веселый, уважал всех вокруг. Правда, временами у него проскакивали плохие слова. Каким-то он нас научил, ха-ха! На самом деле Дзюба — отличный человек и футболист. Я за него переживал, когда у него была сложная ситуация перед чемпионатом мира», — сказал Родолфо.

Родолфо играл за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. В составе железнодорожников бразилец стал обладателем Кубка России.

35-летний российский нападающий подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого форвард выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

В новом сезоне Дзюба сыграл 12 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее Леонида Слуцкого обвинили в использовании Дзюбы.

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