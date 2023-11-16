Вратарь «Динамо» заявил, что не смотрит матчи сборной России

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук признался, что не смотрит матчи сборной России, передает «Чемпионат».

«Смотрю ли матчи сборной? Я вообще футбол не смотрю. Отдыхаю от него. Знаю по себе, если начну ещё смотреть футбол, будет перенасыщение. Я хочу оставить интерес к тренировкам и играм», — сказал Лещук.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В своем последнем матче россияне сыграли вничью с Кенией. Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:2.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, против кого он хочет сыграть.