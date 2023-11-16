Российский хоккеист НХЛ удалил аккаунт в соцсетях из-за критики фанатов

Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Михаил Сергачев удалил свой аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) из-за оскорблений фанатов команды, передает РИА Новости.

Причиной нападок со стороны болельщиков стала низкая результативность Сергачева на старте сезона. Россиянин провел в новом сезоне 16 матчей, отдав восемь результативных передач.

В следующем матче «Тампа» сыграет на выезде с «Чикаго». Встреча состоится 17 ноября. Команды выйдут на лед в 4.00 по московскому времени.

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021).

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел 79 игр в регулярном чемпионате, отметившись 10 заброшенными шайбами и 54 результативными передачами. В плей-офф защитник сыграл шесть матчей (1+2), его команда вылетела в 1/8 финала, уступив «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее Сергачев рассказал об огромной пропасти между НХЛ и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).