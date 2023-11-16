Названа причина неудач Рублева на Итоговом турнире АТР

Знаменитый советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался о предстоящем матче Андрея Рублева с представителем Германии Александром Зверевым на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В комментарии «Газете.Ru» он допустил, что Рублеву будет проще играть на победу, чем в предыдущих двух играх, поскольку на него уже ничто не будет давить.

«Думаю, что Андрей будет стараться победить. Может, наоборот, в последнем матче напряжение спадет и он будет свободно играть. Потому что по результатам этот сезон, на мой взгляд, Андрей провел очень успешно. В предыдущих матчах на него немного давило желание победить — вероятно, это нервное напряжение сыграло с ним злую шутку», — полагает Ольховский.

Рублев проиграл два матча на Итоговом турнире и потерял шансы на выход в полуфинал. В первой игре он уступил соотечественнику Даниилу Медведеву 4:6, 2:6, а затем потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса 5:7, 2:6. В свою очередь, Медведев одержал две победы и досрочно вышел в полуфинал.

Ранее Ольховский объяснил, почему матч с Медведевым важен для Алькараса.