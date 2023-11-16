Назван фактор, который помешает «Краснодару» стать чемпионом РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что «Краснодару» будет крайне сложно стать чемпионом в текущем сезоне. Его слова передает «Матч ТВ».

«До зимней паузы, думаю, «Краснодар» может дотянуть на первом месте, но чемпионом стать ему будет крайне сложно, поскольку у него очень короткая скамейка. Вот, допустим, возьмем матч краснодарцев с «Зенитом»: петербуржцы сделали замену — усилили игру. А вот у «Краснодара» вышли со скамейки люди, но игру не усилили. Вот это и говорит о том, что скамейка у них слабовата, и это может помешать им стать чемпионами», — сказал Наумов.

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» продолжает удерживать лидерство в чемпионате. В минувшем туре подопечные Владимира Ивича сыграли вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. После 15 туров у «Краснодара» 32 очка, это на два больше, чем у «Зенита», который является действующим чемпионом РПЛ.

После паузы на матчи национальных команд «Краснодар» сыграет с «Уралом» на выезде.

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