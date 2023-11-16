Акинфеев назвал условие, при котором расторгнет контракт с ЦСКА

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью на YouTube-канале «Вышли» рассказал о деталях последнего контракта с клубом.

«Могу такую маленькую тайну открыть: мы когда подписывали контракт, предыдущий и этот, когда общались с Романом Юрьевичем, я говорил: «Роман Юрьевич, год-два я могу сыграть достаточно хорошо, но если буду понимать, что год отыграл, а второй у меня что-то будет не получатся – пожалуйста, я откажусь от денег, от контракта». Я адекватный человек, понимаю, когда надо сделать стоп», — сказал Акинфеев.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 751 матч за красно-синих, 314 из которых стали «сухими». Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Акинфеев получал в ЦСКА меньше 10 тысяч рублей в месяц.