Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Чехии заявили, что тренеров из России не возьмут на работу в Европе из-за политики

Тренер Петржела: Кержакову будет непросто найти работу в Европе из-за политики

close
100%
KP.RU

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела, комментируя увольнение Александра Кержакова с поста наставника сербского «Спартака», заявил, что российскому специалисту будет непросто найти работу в Европе из-за политической обстановки. Слова Петржелы передает «РБ Спорт».

«Может ли Кержаков найти себе работу в Чехии? Это будет довольно непросто. Александр – перспективный тренер, но сейчас в Европе его никто не возьмет на работу. Все дело в политике, а не в его профессиональных качествах», — сказал Петржела.

Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

На сегодняшний момент «Спартак» занимает 11-е место в чемпионате Сербии, набрав 16 очков. На первой строчке располагается белградский «Партизан», имея в активе 40 очков. На втором месте находится столичная «Црвена Звезда», которая набрала 34 балла. Замыкает тройку сильнейших «Бачка-Топола» (26).

Ранее в Сербии призвали не искать политику в увольнении Кержакова из «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий