В Чехии заявили, что тренеров из России не возьмут на работу в Европе из-за политики

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела, комментируя увольнение Александра Кержакова с поста наставника сербского «Спартака», заявил, что российскому специалисту будет непросто найти работу в Европе из-за политической обстановки. Слова Петржелы передает «РБ Спорт».

«Может ли Кержаков найти себе работу в Чехии? Это будет довольно непросто. Александр – перспективный тренер, но сейчас в Европе его никто не возьмет на работу. Все дело в политике, а не в его профессиональных качествах», — сказал Петржела.

Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

На сегодняшний момент «Спартак» занимает 11-е место в чемпионате Сербии, набрав 16 очков. На первой строчке располагается белградский «Партизан», имея в активе 40 очков. На втором месте находится столичная «Црвена Звезда», которая набрала 34 балла. Замыкает тройку сильнейших «Бачка-Топола» (26).

Ранее в Сербии призвали не искать политику в увольнении Кержакова из «Спартака».