В Госдуме заявили, что МОК испугался Всемирных игр дружбы

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам бойкотировать Всемирные игры дружбы в России. Слова Родниной передает «Спорт-Экспресс».

«Они испугались! Таких соревнований, как Всемирные игры дружбы, еще нет. МОК может советовать что угодно. Мы знаем, что 100 стран уже заявились на игры, и есть пожелания провести впоследствии такие соревнования в других странах. МОК отстал. У него классические виды спорта, а здесь новые направления», — сказала Роднина.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Всемирные игры дружбы раззадорили МОК.