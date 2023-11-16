В РФС рассказали о переговорах о проведении матчей сборной России со странами БРИКС

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация ведет переговоры о проведении контрольных матчей с командами стран БРИКС. Слова Митрофанова передает «Спорт-Экспресс».

«Летний турнир в Казани проходит немного в другое время, не в окна ФИФА. Поэтому мы ведем переговоры на добровольной основе с рядом команд. Там не будет какого-то специального турнира, но поскольку будут Игры БРИКС по другим видам спорта, мы планируем попытаться договориться с рядом национальных сборных», — сказал Митрофанов.

20 ноября сборная России сыграет с Кубой в Волгограде. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В своей последнем матче россияне сыграли вничью с Кенией. Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:2.

Ранее футбольный эксперт Павел Стипиди скептически отнесся к вызову голкипера «Карабаха» Андрея Лунева в сборную России для участия в ноябрьских сборах.