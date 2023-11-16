Акинфеев получал в ЦСКА меньше 10 тысяч рублей в месяц

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что по первому контракту с армейским клубом голкипер Игорь Акинфеев зарабатывал 8600 рублей в месяц. Слова Бабаева передает «Спорт-Экспресс».

«Акинфеев приходил ко мне подростком, еще в старом офисе. Помню, очень стеснялся. Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8600 рублей в месяц», — сказал Бабаев.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 751 матч за красно-синих, 314 из которых стали «сухими». Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее Акинфеев рассказал о своей мотивации играть в футбол.