Экс-футболист «Реала» призвал Беллингема быть марионеткой

Бывший футболист «Реала» Гарет Бэйл на игровом шоу A League of their Own призвал новичка мадридской команды Джуда Беллингема побольше общаться с журналистами, чтобы не получать много критики.

«Самый большой совет: проявляй себя в Мадриде. Если ты не будешь этого делать, то делай то, чего хотят СМИ. Разговаривай с ними, будь их марионеткой, иначе получишь много критики… Разговаривай после игр, выучи испанский и делай все в подобном роде», — сказал Бэйл.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее летнее трансферное окно. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2029 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании англичанин принял участие в 11 матчах, в которых забил 10 мячей и сделал две результативные передачи. Также на его счету три гола и одна голевая передача в трех матчах Лиги чемпионов. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего Беллингема составляет €150 млн.

