Слуцкий вернется к тренерской работе

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал, что бывший наставник команды Леонид Слуцкий рано или поздно вернется к тренерской работе, передает РИА Новости.

«Даже если он сейчас работает в медиа, он скучает по футболу. По разговору это тоже чувствуется. Рано или поздно он вернется, и я буду этому рад», — сказал Безруков.

Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год. За это время московский клуб трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. С 2015 по 2016 год он совмещал работу в армейской команде и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы, в которой проиграла Словакии и Уэльсу и сыграла вничью с Англией.

Последним местом работы Слуцкого стал «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако очень активно принимает участие в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

Ранее Слуцкий рассказал, предлагали ли ему работу в зарубежном клубе.