Паралимпийский комитет отказался принуждать россиян к осуждению СВО

Международный паралимпийский комитет (IPC) в критериях допуска к Играм в Париже не будет принуждать атлетов из России к осуждению СВО. Об этом рассказал на пресс-конференции в ММПЦ МИА «Россия сегодня» президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Его слова передает РИА Новости.

«Нас допустили к соревнованиям. Есть ограничения, которые на днях были опубликованы. Там нет пока требований по осуждению СВО. Все остальные требования реальны, чтобы ребята прошли отбор», — сказал Рожков.

IPC лишил Паралимпийский комитет России (ПКР) членства в организации в августе 2016 года перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. ПКР был условно восстановлен в правах в марте 2019-го.

Российские паралимпийцы не смогли принять участие в Паралимпиаде, которая проходила в 2022 году в Пекине. Для российских олимпийцев Игры в Пекине стали последним крупным международным турниром.

Ранее в Паралимпийском комитете России рассказали о поддержке стран на Генассамблее IPC.