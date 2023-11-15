Акинфеев рассказал о своей мотивации играть в футбол

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что получает максимум удовольствия от нахождения в команде, передает «Спорт-Экспресс».

«Я кайфую, я получаю максимум удовольствия от того, что я просто нахожусь в команде. С годами ты это понимаешь: мне не 20 лет, я понимаю, что рано или поздно это все закончится», — сказал Акинфеев.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 751 матч за красно-синих, 314 из которых стали «сухими». Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее российский футболист получил три высших образования.