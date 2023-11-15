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Бывший муж Бузовой пригласил ее в гости

Экс-полузащитник «Локомотива» Тарасов пригласил Бузову в гости

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Anatoly Lomohov/Global Look Press

Чемпион России по футболу в составе московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов после интервью бывшей супруги Ольги Бузовой YouTube-каналу Надежды Стрелец пригласил ее в гости.

Спортсмен заявил, что несмотря на развод, относится к Бузовой с полным уважением и пониманием.

«Оля, я не отношусь к тебе как к бывшей жене. У меня к тебе абсолютно нормальное отношение, я отношусь к тебе как к артистке Ольге Бузовой и просто нормальному, хорошему человеку. Оля, если ты хочешь, мы тебя всей семьей приглашаем в гости. Приезжай к нам в гости, поужинаем, покушаем. Сделаем борщ — все, что пожелаешь. Если хочешь — дай знать», — заявил Тарасов.

Тарасов и Бузова расстались в 2016 году. В 2018 году Дмитрий женился на модели Анастасии Костенко. Пара воспитывает троих детей — сына Алексея и дочерей Милану и Еву. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. В сентябре Костенко призналась, что станет матерью в четвертый раз.

Ранее Ольга Бузова призналась, что пыталась откладывать деньги Дмитрия Тарасова в браке.

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