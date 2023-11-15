Стало известно, сколько бросков нанес Овечкин в матче против «Вегаса»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин нанес три броска в створ ворот по итогам матча регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс».

По данным статистической службы НХЛ, 38-летний капитан «столичных» также оформил четыре хита, сделал два блока и допустил три потери шайбы.

Всего в игре Овечкин провел 21 минут 59 секунд, 7 минут 35 секунд из которых в большинстве, и заработал показатель полезности »+1».

Матч «Вашингтона» и «Вегаса» закончился со счетом 3:0 в пользу «столичных». Шайбами в этом поединке отметились Дилан Строум, Коннор Макмайкл и Бек Маленстин. «Вашингтон» выиграл третий матч подряд. «Вегас» потерпел третье поражение в четырех последних играх.

В активе 38-летнего россиянина на сегодняшний момент 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан «Вашингтона» занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

Ранее россиянину чуть не сломали челюсть в матче НХЛ.