Известный тренер анонсировал номер Костомарова на коньках после ампутации

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что верит в возможность постановки номера на коньках для олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который перенес ряд ампутаций. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Уверен на двести процентов: в текущей ситуации это возможно. Я даже думаю, что в скором будущем мы увидим какой-то показательный номер от него с Татьяной Навкой. На каком-то ближайшем шоу? Не знаю, это мои фантазии, которые — я больше чем уверен — превратятся в жизнь», — заявил Жулин.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали часть верхних и нижних конечностей.

В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео, на котором он тренируется с протезами. 22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед к зрителям после попадания в больницу.

Ранее в Госдуме предрекли Костомарову работу тренером после ампутаций.