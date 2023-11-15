Фетисов обвинил МОК в полной деградации

Олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК), заявив о полной деградации организации. Его слова приводит «Матч ТВ».

«МОК — это коллективное решение. Достаточно крутые ребята его в свое время основали и развивали — принцы, короли, шейхи, великие олимпийские чемпионы. А теперь — деградация полная. Не знаю, как они теперь будут смотреть в глаза всем остальным», — заявил Фетисов.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее Фетисов послал главу МОК Баха после его слов об альтернативных соревнованиях.