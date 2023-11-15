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Джокович впервые проиграл на Итоговом турнире ATP

Серб Джокович проиграл итальянцу Синнеру в матче Итогового турнира ATP

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Toby Melville/Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение в матче второго тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от представителя Италии Янника Синнера.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 9 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Для сербского теннисиста это первое поражение на групповом этапе Итогового турнира ATP — 2023, итальянский теннисист одержал вторую победу.

Джокович обеспечил себе первое место в рейтинге по итогам года, одержав непростую волевую победу над датчанином Хольгером Руне в матче первого тура – 7:6(4), 6:7(1), 6:3. Синнер в свою очередь ранее со счетом 6:4, 6:4 переиграл грека Стефаноса Циципаса.

В Зеленой группе также играют датчанин Хольгер Руне и греческий теннисист Стефанос Циципас. Их матч закончился после трех геймов при счете 2:1 в пользу датчанина из-за отказа греческого теннисиста продолжить борьбу в связи с травмой. В следующем туре с Циципасом должен сыграть Джокович, а Синнер сразится с Руне.

Ранее был назван соперник, против которого Джокович столкнется с проблемами.

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