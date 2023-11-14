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Дзюба пошутил по поводу слухов о драке с Пиняевым

Дзюба выложил видео драки лилипута и баскетболиста после слухов о потасовке

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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба опубликовал в своих социальных сетях видео с имитацией драки между лилипутом и баскетболистом, намекая на слухи о его потасовке с одноклубником Сергеем Пиняевым.

«И видео слили», — подписал видео Дзюбы, сопроводив его смеющимися эмодзи.

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между игроками «Локомотива» Сергеем Пиняевым и Артемом Дзюбой возникла драка после матча со «Спартаком».

По информации источника, во время встречи Дзюба предъявил Пиняеву претензии за ряд допущенных ошибок, на что Сергей ответил Артему, что тот ходит по полю пешком, в то время как вся команда бегает по полю. Отмечается, что после матча Дзюба в раздевалке «наехал» на молодого форварда, после чего завязалась потасовка, которую с трудом разняли.

В новом сезоне Дзюба сыграл 13 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Пиняев провел 15 игр, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Ранее в «Локомотиве» сделали заявление после появившейся информации о драке Дзюбы и Пиняева.

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