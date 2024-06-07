В Кремле прокомментировали планы о создании нового федерального округа в России

Российские власти пока не принимали решения о создании нового федерального округа, который включал бы Донбасс и Новороссию. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что было озвучено много разных идей на этот счет, но окончательных решений не приняли.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с журналистами на ПМЭФ анонсировал создание в РФ нового федерального округа, в который войдут пять регионов — Запорожская область, Луганская народная республика (ЛНР), Республика Крым, Херсонская область и Донецкая народная республика (ДНР). Новое территориальное образование может получить название «Новороссия».

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что рано или поздно в России появится новый федеральный округ, но решение о его создании может принять только президент РФ Владимир Путин. Однако он призвал не забегать вперед, а сконцентрироваться на решении текущих задач, на участии каждого нового региона в национальных проектах.

Ранее в правительстве РФ сообщили о выделении более 5 млрд рублей на помощь новым регионам страны.