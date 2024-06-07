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Махачев посмеялся над бойцом, которого глава UFC назвал лучшим

Махачев посмеялся над бойцом UFC Джонсом и сравнил их достижения

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islam_makhachev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев посмеялся над американцем Джоном Джонсом на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Махачев опубликовал сводную таблицу, в котором сравнил свои достижения с успехами Джонса, начиная с 2021 года. Россиянин одержал восемь побед, а американец выиграли лишь один поединок.

«Извините», — подписал список Джонса Махачев.

До этого президент UFC Дана Уайт заявил, что Джонс превосходит Махачева в величии.

В ночь на 2 июня Махачев одолел представителя США Дастина Порье на турнире UFC 302, который прошел в Нью-Джерси. Бой завершился досрочной победой 32-летнего российского бойца техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за которого американский боец был вынужден сдаться. По итогам поединка Махачев защитил титул чемпиона промоушена в легкой весовой категории. Этот поединок стал третьей защитой титула для россиянина.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье потерпел девятое поражение за всю карьеру в ММА, на его счету также 30 побед в поединках.

Ранее Порье раскрыл все серьезные травмы, полученные в бою с Махачевым.

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