Неизвестный убил активиста Еговцева, который писал жалобы на российских звезд

Неизвестный зарезал зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева, который писал жалобы на российских звезд. Об этом пишет Shot.

Трагедия случилась в подъезде дома в Подмосковье. По данным канала, убийца подкараулил 37-летнего Еговцева. Его тело позже нашли с множественными ножевыми ранениями. Общественник скончался от потери крови.

По словам близких, убийца — психопат, он давно преследовал Еговцева. Также он выслеживал и его жену. Она вспоминает, как мужчина закрывался в машине и проводил пальцем по горлу.

О трагедии также сообщили в официальном Telegram-канале движения. «Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника <...> Антона Еговцева. Его убили около дома. Ведется следствие. Это все, что пока можем сообщить», — заключили в пресс-службе.

Накануне в Москве мужчина преследовал скейтбордиста Константина Балишанского и выстрелил в него из АКС-74У. Подозреваемому удалось скрыться с места, а жертва погибла на месте.

Стрелка быстро выследили, но при задержании он начал сопротивляться и открыл стрельбу в правоохранителей. Инспекторам ГАИ пришлось выстрелить в мужчину. Одна пуля попала в голову, подозреваемого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в Башкирии участники свадебного кортежа открыли стрельбу во время торжества.