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Раскрыты новые подробности о состоянии убийцы скейтера в Москве

Shot: убийца скейтера в Москве Демин находится в коме из-за ранения в затылок

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Телеграм-канал «Mash»

Убийца скейтера в Москве Андрей Демин находится в коме. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что у палаты преступника дежурит охрана.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что хирурги сделали мужчине трепанацию черепа и достали пулю из головы. Еще одна пуля прошла навылет. Сейчас Демин лежит в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ. У него отек мозга.

6 июня в московском районе Фили-Давыдково киллер расстрелял мужчину. Преступник вел свою жертву от дома до стройки, и там выстрелил в него несколько раз из автоматического оружия. Как пишут СМИ, погибший — 34-летний Константин Балишанский, скейтбордист и член команды NikeSB Россия.

Киллера оперативно задержали сотрудники ГАИ. Стрелявшим оказался 36-летний Андрей Демин. При задержании он оказал сопротивление и не менее 15 раз выстрелил в инспекторов. Правоохранители открыли огонь в ответ, преступник был ранен в голову.

Ранее гаишники раскрыли детали перестрелки с убийцей скейтера в Москве.

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