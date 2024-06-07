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В России ищут инвестора для строительства города-спутника Владивостока

Чекунов: инвестора для строительства спутника Владивостока определят до ВЭФ

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Татьяна Меель/РИА Новости

Инвестора для реализации проекта города-спутника Владивостока выберут открытым конкурсом до Восточного экономического форума (ВЭФ). Якорным инвестором станет консорциум российских компаний, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передает РИА Новости.

«К нам обратились группы больших инвесторов, готовых приступать. До ВЭФ открытым путем выберем инвестора, и работа начнется в этом году, как планировали»,— сказал Чекунков.

По его словам, интерес высказывали и зарубежные инвесторы, в том числе из Индии и Китая.

«Якорный инвестор — консорциум крупнейших российских компаний при участии ВЭБ.РФ. Это масштабный проект с участием наших строителей и банков», — добавил министр.

План создания и документация по городу-спутнику уже утверждены. Ранее вице-премьер Трутнев говорил о планах в 2024 году начать стройку с объемом инвестиций в сотни млрд руб. В госпрограмме на инфраструктуру выделено 30 млрд руб.

До этого политолог предрек дальнейшие взаимные санкции США и Китая.

Ранее глава Минвостокразвития обозначил примерные сроки строительства моста на Сахалин.

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