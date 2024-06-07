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Третье уголовное дело возбудили после жесткого ДТП с трамваями в Кемерове

По факту ДТП с трамваями в Кемерове возбудили третье уголовное дело

По факту ДТП с трамваями в Кемерове, в котором пострадали более 130 человек, возбуждено третье уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

«По факту ненадлежащего обеспечения контроля за деятельностью организации-перевозчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 6 июня на Логовом шоссе. В результате ДТП с двумя трамваями пострадали 119 человек.

После случившегося Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Позже было заведено второе уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Как сообщили в оперативных службах, причинами столкновения могли стать отказ тормозов или человеческий фактор. Однако Telegram-канал Baza сообщил, что трамвай с отказавшими тормозами проходил техобслуживание за три дня до ДТП.

Ранее в Кремле прокомментировали аварию с трамваями в Кемерово.

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