Хоккеист «Миннесоты» Капризов рассказал, скучает ли он по России

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига» рассказал, скучает ли он по родине.

«Скучаю ли я по России? Да, конечно. Как не скучать по дому? Чего особенно не хватает? У нас есть группа с моим братом и моими друзьями из Новокузнецка. Они все куда-то ездят, в Тайгу, например. Мне этого не хватает. Телефон выкинуть, побыть с друзьями, порыбачить, поговорить», — сказал Капризов.

Кирилл Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось забросить пять шайб и сделать 10 результативных передач. Ранее Капризов защищал цвета московского ЦСКА, уфимского «Салавата Юлаева» и новокузнецкого «Металлурга», воспитанником которого он является. На драфте НХЛ 2015 года был выбран клубом «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером. В 2018 году в составе сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом. В финале турнира против команды Германии Кирилл забросил победную шайбу в овертайме. В 2017 году вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Капризов рассказал, за сколько снимал квартиру в Москве.