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Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Сиэтл»

Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Сиэтл» в матче НХЛ со счетом 5:1

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Michael Dwyer/AP

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Сиэтл Кракен» и «Колорадо Эвеланш». Игра, которая прошла на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле, закончилась победой гостей со счетом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен, Росс Колтон, Кейл Макар, Джонатан Друен и российский нападающий Валерий Ничушкин. За «Сиэтл» забил Брэндон Танев.

Таким образом, «Колорадо» располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, заработав 18 очков после 14 матчей. «Сиэтл» занимает 10-ю строчку, набрав 13 баллов в 16 играх.

В следующем матче «Сиэтл» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча пройдет 16 ноября. Стартовое вбрасывание состоится в 4:30 по московскому времени. «Колорадо» в этот же день сыграет с «Анахайм Дакс». Матч начнется в 5:00 мск.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден принял в Белом доме действующих чемпионов НХЛ «Вегас».

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