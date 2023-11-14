В ФТР не считают Джоковича стопроцентным фаворитом на победу в Итоговом турнире

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев не считает, что серб Новак Джокович является стопроцентным фаворитом Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает «Спорт-Экспресс».

«Не считаю, что Джокович сто процентов выиграет. Он в трех сетах еле обыграл Руне. Хотя группа у него попроще, чем у Рублева с Медведевым. Идут разговоры о том, что Алькарас может сняться, Циципас. Сейчас предугадывать не будет разумно», — сказал Тарпищев.

Джокович в первом туре группового этапа Итогового турнира обыграл представителя Дании Хольгера Руне.

Поединок продлился 3 часа 6 минут и завершился в трех сетах с результатом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.

Джокович и Руне играют в Зеленой группе Итогового турнира ATP вместе с представителем Италии Янником Синнером и греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Они свой матч провели 12 ноября, победа досталась итальянскому спортсмену.

Ранее Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в матче Итогового турнира.