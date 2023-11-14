Иностранный специалист отреагировал на отставку Кержакова из «Спартака»

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новость о том, что Александр Кержаков отправлен в отставку с поста тренера сербского «Спартака», передает «Спорт-Экспресс».

«Я верю в Александра. Я тоже долго учился тренерскому делу и оставался на профессиональном уровне 38 лет. Александр очень упорный человек, никакая неудача его не остановит», — сказал Петржела.

Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Сейчас «Спартак» занимает 11-е место в чемпионате Сербии, набрав 16 очков. На первой строчке располагается белградский «Партизан», имея в активе 40 очков. На втором месте располагается столичная «Црвена Звезда», набрав 34 балла. Замыкает тройку сильнейших «Бачка-Топола» (26).

Ранее Кержаков ушел с поста тренера «Спартака».